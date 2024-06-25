Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Як зазначили в МКС, зміст ордерів видається під грифом "таємно", проте судді вирішили оприлюднити прізвища та імена, а також причини видачі ордерів на арешт через те, що це може допомогти припинити скоєння таких же злочинів зараз.

Related video

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) видали ордери на арешт секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Про це йдеться у повідомленні на сайті МКС.

"Палата досудового розслідування II вважає, що є достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду російські збройні сили здійснили велику кількість ударів по численних електростанціях і підстанціях у різних місцях України", — зазначили в МКС.

Палата попереднього провадження також встановила, що є достатні підстави вважати, що ці ракетні удари були спрямовані проти цивільних об'єктів.

"Палата повинна розглянути, чи дотримувався принцип розрізнення, який забороняє застосування збройної сили проти цивільних осіб та інших осіб, що перебувають під захистом, під час інкримінованої поведінки", — йдеться у рішенні суду.

Крім того, Палата попереднього провадження II з'ясувала, що під керівництвом Шойгу та Герасимова російська окупаційна армія багаторазово вчиняла акти проти цивільного населення.

"Таким чином, є достатні підстави вважати, що підозрювані умисно заподіяли сильні страждання або серйозні тілесні ушкодження чи шкоду психічному або фізичному здоров'ю, а отже, несуть кримінальну відповідальність за злочин проти людяності та інші нелюдські діяння, як це визначено у статті 7(1)(k) Римського статуту", — наголосили у Міжнародному кримінальному суді.

В МКС пояснили, що видали ордери на арешти Шойгу та Герасимова на основі вищеперелічених фактів та доказів, які надала сторона обвинувачення.

"Зміст ордерів видається під грифом "таємно" з метою захисту свідків і забезпечення безпеки розслідування. Однак, беручи до уваги, що поведінка, подібна до тієї, про яку йдеться в ордерах на арешт, і яка є порушенням міжнародного гуманітарного права, як видається, триває, Палата вважає, що інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів", — підкреслили в МКС.

Нагадаємо, 12 травня президент Росії Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу та призначив нового міністра оборони Андрія Білоусова.

17 червня президентка Швейцарії Віола Амерд припустила, що російський президент Володимир Путін може стати учасником наступного Саміту миру, попри ордер МКС на його арешт.