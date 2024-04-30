У Конгресі США погрожують МКС серйозними заходами через "ізраїльські ордери": що відомо

Американські парламентарії не виключають виходу США з Римського статуту в разі, якщо Міжнародний кримінальний суд видасть ордери підозрюваним у розслідуванні дій Ізраїлю та їхніх союзників у секторі Гази.

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Конгрес США від імені двох партій — Республіканської та Демократичної — не підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі щодо дій ізраїльського уряду в секторі Гази. Про це пише американський новинний сайт Axios.

Ба більше, конгресмени попереджають, що на випадок видачі ордерів на арешт високопосадовців Ізраїлю в Капітолії вже готується відповідне законодавство. Подібні заходи у відповідь можуть навіть спровокувати вихід США з Римського статуту, про що натякнув конгресмен Бред Шерман, заявивши, що варто подумати, чи залишатися "підписантами цього договору", і слід навіть обговорити з деякими країнами, що ратифікували його, про їх підтримку МКС.

Неоднозначно висловилися щодо ордерів на арешт ізраїльських чиновників впливові члени Палати представників. Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав навіть потенційну видачу таких ордерів "ганебним беззаконням" і закликав адміністрацію Джо Байдена використати все можливе, щоб запобігти навіть розгляду цього питання.

"Якщо адміністрація Байдена не виявить опору, МКС зможе створити й узяти на себе безпрецедентні повноваження з видачі ордерів на арешт американських політичних лідерів, американських дипломатів і американських військовослужбовців", — наголосив Джонсон.

Голова комітету закордонних справ Палати Майкл МакКолл прямо заявив про те, що очікується законопроєкт сенатора Тома Коттона про санкції проти посадових осіб МКС, які беруть участь у розслідуванні дій Ізраїлю, США та їхніх союзників. Водночас він усе ж підкреслив, що сподівається — до цього не дійде.

Розкритикували можливі ордери й переконані проізраїльські члени Палати, які закликали адміністрацію президента США до серйозних заходів як із боку Конгресу, так і з боку Білого дому.

"Я знаю, що Конгрес забезпечить наслідки такого абсурдного рішення", — сказав конгресмен Шерман у соцмережі X.

Водночас є в Конгресі й затяті супротивники Ізраїлю, які вважають МКС незалежним органом, який "повинен робити те, що повинен". Загалом вони заявили, що ще досить передчасно оцінювати дії МКС до того, як ордери будуть оприлюднені.

Що відомо про розслідування щодо Ізраїлю

МКС розслідує звинувачення у воєнних злочинах, висунутих як проти ізраїльських військових, так і проти палестинських бойовиків, починаючи з війни між Ізраїлем і ХАМАСом із 2014 року.

Білий дім відмовився коментувати ситуацію та оприлюднювати розмову прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та президента США Джо Байдена, однак наголосив, що МКС не має достатньої юрисдикції в розгляді цих питань і США не підтримують це розслідування.

Міжнародний кримінальний суд не відповів поки що на прохання про коментарі.

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Нагадаємо, Фокус писав, як Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС про видачу дозволу на арешт Путіна. У своєму щоденному зверненні до українського народу глава держави заявив, що з цього рішення почнеться історична відповідальність.

Також Фокус повідомляв, що 11 березня судді Міжнародного кримінального суду на пленарному засіданні обрали нове керівництво — суд очолить японка Томоко Акане.