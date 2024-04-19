Ізраїль наніс удар у відповідь: в Ірані пролунали три вибухи, — ЗМІ

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що Ізраїль рано вранці в п'ятницю запустив по Ірану ракети.

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В іранському місті Кахджаварестан в районі вежі Шкарі Артеш на північному сході Ісфахану вранці 19 квітня пролунало три вибухи. Про це повідомило інформагентство Fars.

"Джерела розповіли ЗМІ, що було чути три вибухи на північному сході Ісфахана", — йдеться у повідомленні.

В інформагентстві уточнили, що причина вибуху поки не відома, і Fars намагається визначити точну причину інциденту.

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За даними агентства, неподалік від місця, де пролунали вибухи, розташовується база військово-повітряних сил (ВПС) країни. Передбачається, що засоби протиповітряної оборони (ППО) в цьому районі зреагували на безпілотники, які наближаються.

Водночас високопоставлений американський чиновник в інтерв'ю ABC News повідомив, що Ізраїль рано вранці в п'ятницю за місцевим часом запустив ракети в рамках удару у відповідь по Ірану.

Чому Ізраїль атакував Іран

13 квітня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що Іран запустив десятки безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю. У The Jerusalem Post також заявили, що Тегеран може запустити по Ізраїлю балістичні ракети великої дальності та інші ракети.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення, в якому заявив, що країна готувалася роками до нападу Ірану. За його словами, системи оборони вже розгорнуті і готові до будь-якого прямого нападу на країну.

17 квітня The Jerusalem Post з посиланням на власні джерела повідомив, що ЦАХАЛ вирішив, як він буде наносити контрудари по Ірану і його союзникам, проте невідомо коли саме це відбудеться.

"Варіанти нападу варіюються від удару по іранських ядерних об'єктах до ударів по об'єктах з виробництва безпілотників або балістичних ракет, які брали безпосередню участь в іранському ударі", — йшлося у матеріалі.

Крім того, розглядались варіанти вбивства лише конкретних неназваних осіб разом з їх спільниками.

Нагадаємо, 14 квітня The Times of Israel з посиланням на заяву неназваного представника ізраїльського міністерства оборони оприлюднив інформацію про те, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія перехопили понад 100 безпілотних літальних апаратів, запущених Іраном по Ізраїлю.

17 квітня у Держдепі розповіли, чому США не захищають Україну від атак, як Ізраїль. Там пояснили це тим, що у Вашингтона та Єрусалима партнерство триває десятиліттями, а з Києвом трохи інші відносини. До того ж США не хочуть вступати в конфлікт із Росією.