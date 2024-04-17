Ізраїль визначився, як помститься Ірану, але дату ударів не назвав, — ЗМІ

Велика атака, за даними The Jerusalem Post, не обов'язково відбудеться найближчими днями та може бути відкладена на довший час. Розглядаються варіанти від ударів по ядерних об'єктах Ірану до знищення конкретних осіб.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вирішила, як вона буде наносити контрудари по Ірану і його союзникам, проте наразі невідомо коли саме це відбудеться. Про це повідомив The Jerusalem Post з посиланням на власні джерела.

"Варіанти нападу варіюються від удару по іранських ядерних об'єктах до ударів по об'єктах з виробництва безпілотників або балістичних ракет, які брали безпосередню участь в іранському ударі", — йдеться у матеріалі.

Крім того, розглядаються варіанти вбивства лише конкретних неназваних осіб разом з їх спільниками. Також можливе поєднання або комбінування усіх або частини вищезгаданих варіантів.

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Журналісти уточнили, що рішення ще може змінитися, але сам факт визначення того, як завдати ударів по Ірану, свідчить про серйозність і рішучість ізраїльського керівництва, навіть попри те, що Єрусалим досі прагне уникнути перетворення ситуації на регіональну війну.

"Іранці зазнали невдачі у своїй атаці, і їм не вдасться стримати Ізраїль. Небо Близького Сходу широко відкрите для [ізраїльських] військово-повітряних сил. Кожен ворог, який прийде за нами, буде вражений, де б він не був", — заявив міністр оборони Йоав Галант

Велика атака, за даними The Jerusalem Post, не обов'язково відбудеться найближчими днями та може бути відкладена на довший час.

Нагадаємо, 13 квітня ЦАХАЛ повідомив, що Іран запустив десятки безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю. У The Jerusalem Post також заявили, що Тегеран може запустити по Ізраїлю балістичні ракети великої дальності та інші ракети.

Наступного дня The Times of Israel з посиланням на заяву неназваного представника ізраїльського міністерства оборони оприлюднив інформацію про те, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія перехопили понад 100 безпілотних літальних апаратів, запущених Іраном по Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення, в якому заявив, що країна готувалася роками до нападу Ірану. За його словами, системи оборони вже розгорнуті і готові до будь-якого прямого нападу на країну.