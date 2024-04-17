Израиль определился, как отомстит Ирану, но дату ударов не назвал, — СМИ

Большая атака, по данным The Jerusalem Post, не обязательно состоится в ближайшие дни и может быть отложена на более долгое время. Рассматриваются варианты от ударов по ядерным объектам Ирана до уничтожения конкретных лиц.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила, как она будет наносить контрудары по Ирану и его союзникам, однако пока неизвестно когда именно это произойдет. Об этом сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

"Варианты нападения варьируются от удара по иранским ядерным объектам до ударов по объектам по производству беспилотников или баллистических ракет, которые принимали непосредственное участие в иранском ударе", — говорится в материале.

Кроме того, рассматриваются варианты убийства только конкретных неназванных лиц вместе с их сообщниками. Также возможно сочетание или комбинирование всех или части вышеупомянутых вариантов.

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Журналисты уточнили, что решение еще может измениться, но сам факт определения того, как нанести удары по Ирану, свидетельствует о серьезности и решительности израильского руководства, даже несмотря на то, что Иерусалим до сих пор стремится избежать превращения ситуации в региональную войну.

"Иранцы потерпели неудачу в своей атаке, и им не удастся сдержать Израиль. Небо Ближнего Востока широко открыто для [израильских] военно-воздушных сил. Каждый враг, который придет за нами, будет поражен, где бы он ни был", — заявил министр обороны Йоав Галант

Большая атака, по данным The Jerusalem Post, не обязательно состоится в ближайшие дни и может быть отложена на более долгое время.

Напомним, 13 апреля ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. В The Jerusalem Post также заявили, что Тегеран может запустить по Израилю баллистические ракеты большой дальности и другие ракеты.

На следующий день The Times of Israel со ссылкой на заявление неназванного представителя израильского министерства обороны обнародовал информацию о том, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания перехватили более 100 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Ираном по Израилю.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение, в котором заявил, что страна готовилась годами к нападению Ирана. По его словам, системы обороны уже развернуты и готовы к любому прямому нападению на страну.