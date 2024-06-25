Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Как отметили в МУС, содержание ордеров выдается под грифом "секретно", однако судьи решили обнародовать фамилии и имена, а также причины выдачи ордеров на арест из-за того, что это может помочь пресечь совершение таких же преступлений сейчас.

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Судьи Международного уголовного суда (МУС) выдали ордера на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом говорится в сообщении на сайте МУС.

"Палата досудебного расследования II считает, что есть достаточные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. В течение этого периода российские вооруженные силы совершили большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в разных местах Украины", — отметили в МКС.

Палата предварительного производства также установила, что есть достаточные основания полагать, что эти ракетные удары были направлены против гражданских объектов.

"Палата должна рассмотреть, соблюдался ли принцип различения, который запрещает применение вооруженной силы против гражданских лиц и других лиц, находящихся под защитой, во время инкриминируемого поведения", — говорится в решении суда.

Кроме того, Палата предварительного производства II выяснила, что под руководством Шойгу и Герасимова российская оккупационная армия многократно совершала акты против гражданского населения.

"Таким образом, есть достаточные основания полагать, что подозреваемые умышленно причинили сильные страдания или серьезные телесные повреждения или вред психическому или физическому здоровью, а следовательно, несут уголовную ответственность за преступление против человечности и другие бесчеловечные деяния, как это определено в статье 7(1)(k) Римского статута", — отметили в Международном уголовном суде.

В МУС объяснили, что выдали ордера на аресты Шойгу и Герасимова на основе вышеперечисленных фактов и доказательств, которые предоставила сторона обвинения.

"Содержание ордеров выдается под грифом "секретно" с целью защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования. Однако, принимая во внимание, что поведение, подобное тому, о котором говорится в ордерах на арест, и которое является нарушением международного гуманитарного права, как представляется, продолжается, Палата считает, что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений", — подчеркнули в МУС.

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин уволил Сергея Шойгу и назначил нового министра обороны Андрея Белоусова.

17 июня президент Швейцарии Виола Амерд предположила, что российский президент Владимир Путин может стать участником следующего Саммита мира, несмотря на ордер МУС на его арест.