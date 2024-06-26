В Раді планують створити Військове бюро розслідувань: чим воно займатиметься (відео)

За словами народного депутата Валентина Наливайченка, Військове бюро розслідувань не буде заміною військовій прокуратурі, а це буде орган з більш серйозним статусом, який матиме більше повноважень у частині, яка стосується війська.

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Народні депутати України планують створити Військове бюро розслідувань, яке опікуватиметься розслідуванням військових злочинів. Про це в етері Ранок.LIVE заявив секретар комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат Валентин Наливайченко.

"В парламенті проголосували і створимо військову юстицію в Україні. Для того, щоб наші захисники отримали власний орган з розслідувань та притягнення до відповідальності незалежно від посади і рівня будь-кого з військових, хто нехтує життям бійців, не виконує накази командирів, дискредитує Збройні сили України", — сказав Наливайченко.

Він пояснив, що під терміном "військова юстиція" маються на увазі декілька органів, зокрема військова служба з правопорядку, створення військової поліції, а також Військове бюро розслідувань.

"Будь-які скарги командирів, підлеглих мають бути в компетенції нашого військового командування", — підкреслив Наливайченко.

Народний депутат уточнив, що Військове бюро розслідувань не є заміною військовій прокуратурі.

"Це орган з більш серйозним статусом, який матиме більше повноважень у частині, яка стосується війська", — зазначив Наливайченко.

Які функції виконуватиме Військове бюро розслідувань

За словами Наливайченка, Військове бюро розслідувань виконуватиме наступні функції:

розслідування;

притягнення до відповідальності;

направлення інформації до суду.

Народний обранець також заявив, що українська контррозвідка повинна перейти у підпорядкування Міноборони.

"Служба безпеки повинна передати найкращих фахівців, щоб усередині Міноборони та Генштабу не було "кротів" та агентів ворожих спецслужб", — наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, 26 червня ВВС оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що через скандали, в яких останнім часом фігурують ТЦК та СП, у Верховній Раді розмірковують аби зробити їх цивільною структурою.

У цей же день член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що наразі військовозобов'язаним громадянам України не вручатимуть електронних повісток, а уряд і військове керівництво навіть не розглядає такої можливості.