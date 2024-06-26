"Передчасно": електронні повістки поки що не вручатимуть, — Веніславський (відео)

За словами Федора Веніславського, зараз також немає дискусії щодо внесення змін до законів, які могли б передбачати оформлення електронних повісток.

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Наразі військовозобов'язаним громадянам України не вручатимуть електронних повісток, а уряд і військове керівництво навіть не розглядає такої можливості. Про це заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Було ухвалене консенсуальне рішення, що наразі це є передчасним", — сказав Веніславський.

Він уточнив, що це спільна позиція Міністерства оборони, головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, Офісу президента та профільного комітету Ради.

"Електронних повісток бути не може", — підкреслив Веніславський.

Народний депутат також наголосив, що питання про можливе оформлення електронних повісток наразі навіть не порушується.

Крім того, за словами Веніславського, наразі не обговорюється внесення змін до законів, які могли б передбачати оповіщення або оформлення електронних повісток.

Нагадаємо, 26 червня Федір Веніславський заявив, що терміни для оновлення даних ТЦК продовжувати не будуть.

22 червня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що робота над електронними повістками зʼявиться тоді, коли буде прийняте відповідне законодавство.