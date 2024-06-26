"Преждевременно": электронные повестки пока не будут вручать, — Вениславский (видео)

По словам Федора Вениславского, сейчас также нет дискуссии о внесении изменений в законы, которые могли бы предусматривать оформление электронных повесток.

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Сейчас военнообязанным гражданам Украины не будут вручать электронные повестки, а правительство и военное руководство даже не рассматривает такой возможности. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

"Было принято консенсуальное решение, что сейчас это преждевременно", — сказал Вениславский.

Он уточнил, что это общая позиция Министерства обороны, главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского, Офиса президента и профильного комитета Рады.

"Электронных повесток быть не может", — подчеркнул Вениславский.

Народный депутат также отметил, что вопрос о возможном оформлении электронных повесток пока даже не поднимается.

Кроме того, по словам Вениславского, пока не обсуждается внесение изменений в законы, которые могли бы предусматривать оповещение или оформление электронных повесток.

Напомним, 26 июня Федор Вениславский заявил, что сроки для обновления данных ТЦК продлевать не будут.

22 июня заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что работа над электронными повестками появится тогда, когда будет принято соответствующее законодательство.