"Не бачимо сенсу": в Міноборони пояснили, чому проти продовження термінів для оновлення даних

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, станом на ранок 27 червня свої облікові дані оновили 2 млн 430 тисяч військовозобов’язаних українців.

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Військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку "Резерв+", тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно. Про це в етері телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та "Резерв+", де це можна зробити за лічені хвилини", — сказав Лазуткін.

Він уточнив, що оновити свої дані в один із перелічених способів можуть абсолютно усі військовозобов’язані, призовники та резервісти.

"Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину", — зазначив Лазуткін.

Речник Міноборони також повідомив, що станом на ранок 27 червня дані оновили 2 млн 430 тисяч військовозобов’язаних українців, з них – 1 млн 852 тисячі – через застосунок "Резерв+".

Нагадаємо, 25 червня народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв повідомив, що Міністерство оборони України підтримало проєкт закону №11305 щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних з 60 до 150 днів.

Проте за кілька годин у цей же день видання "Українська правда" оприлюднило лист міністра оборони України Рустема Умєрова до Верховної Ради, в якому він просить не брати до уваги своє попереднє звернення з підтримкою законопроєкту про продовження термінів оновлення даних.