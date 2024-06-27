"Не видим смысла": в Минобороны объяснили, почему против продления сроков для обновления данных

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, по состоянию на утро 27 июня свои учетные данные обновили 2 млн 430 тысяч военнообязанных украинцев.

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Военнообязанные граждане Украины могут за считанные минуты обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и в приложении "Резерв+", поэтому продлевать сроки обновления данных еще на три месяца нецелесообразно. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, потому что сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и "Резерв+", где это можно сделать за считанные минуты", — сказал Лазуткин.

Он уточнил, что обновить свои данные одним из перечисленных способов могут абсолютно все военнообязанные, призывники и резервисты.

"Поэтому мы не видим смысла продлевать этот срок. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны защищать Родину", — отметил Лазуткин.

Представитель Минобороны также сообщил, что по состоянию на утро 27 июня данные обновили 2 млн 430 тысяч военнообязанных украинцев, из них — 1 млн 852 тысячи — через приложение "Резерв+".

Напомним, 25 июня народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев сообщил, что Министерство обороны Украины поддержало проект закона №11305 о продлении срока обновления военно-учетных данных с 60 до 150 дней.

Однако через несколько часов в этот же день издание "Украинская правда" обнародовало письмо министра обороны Украины Рустема Умерова в Верховную Раду, в котором он просит не принимать во внимание свое предыдущее обращение с поддержкой законопроекта о продлении сроков обновления данных.