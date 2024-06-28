Залишили сюрпризи: партизани проникли на підпільну станцію ремонту техніки РФ в Криму (фото)

За словами українських партизанів, на цій станції окупаційна армія, зокрема, ремонтує пошкоджені УРАЛи та Камази.

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Українські партизани поникли на підпільну станцію ремонту техніки ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Підпільна станція обслуговування техніки окупантів, яку виявили українські партизани, знаходиться у Севастополі на вулиці Шабліна 19.

"Агенти "Атеш" визначили, що на зазначеному СТО буквально кипить робота. За весь час спостереження, фіксувалася черга з техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

Як стверджують учасники партизанського руху, на цій станції армія РФ ремонтує, зокрема, УРАЛи і Камази.

Фото: Атеш

"Нам вдалося проникнути на цей об'єкт і залишити сюрпризи для кожного ра*иста, який туди заїжджає. Кому що попалося, дізнаєтеся після того, як поїдете на своїх коритах подалі від цивільної інфраструктури", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 27 червня агенти "Атеш" виявили систему протиповітряної оборони, яка прикриває дачу президента РФ Володимира Путіна в Сочі.

У цей же день партизани повідомили, що на Запорізькому напрямку 38 окрема мотострілецька бригада ЗС РФ втратила 95% особового складу.