Залишили сюрпризи: партизани проникли на підпільну станцію ремонту техніки РФ в Криму (фото)
За словами українських партизанів, на цій станції окупаційна армія, зокрема, ремонтує пошкоджені УРАЛи та Камази.
Українські партизани поникли на підпільну станцію ремонту техніки ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".
Підпільна станція обслуговування техніки окупантів, яку виявили українські партизани, знаходиться у Севастополі на вулиці Шабліна 19.
"Агенти "Атеш" визначили, що на зазначеному СТО буквально кипить робота. За весь час спостереження, фіксувалася черга з техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.
Як стверджують учасники партизанського руху, на цій станції армія РФ ремонтує, зокрема, УРАЛи і Камази.
"Нам вдалося проникнути на цей об'єкт і залишити сюрпризи для кожного ра*иста, який туди заїжджає. Кому що попалося, дізнаєтеся після того, як поїдете на своїх коритах подалі від цивільної інфраструктури", — наголосили в "Атеш".
Нагадаємо, 27 червня агенти "Атеш" виявили систему протиповітряної оборони, яка прикриває дачу президента РФ Володимира Путіна в Сочі.
У цей же день партизани повідомили, що на Запорізькому напрямку 38 окрема мотострілецька бригада ЗС РФ втратила 95% особового складу.