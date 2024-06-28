Оставили сюрпризы: партизаны внедрились на подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму (фото)
По словам украинских партизан, на этой станции оккупационная армия, в частности, ремонтирует поврежденные УРАЛы и Камазы.
Украинские партизаны внедрились на подпольную станцию ремонта техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".
Подпольная станция обслуживания техники оккупантов, которую обнаружили украинские партизаны, находится в Севастополе на улице Шаблина 19.
"Агенты "Атеш" определили, что на указанном СТО буквально кипит работа. За все время наблюдения, фиксировалась очередь из техники оккупантов", — говорится в сообщении.
Как утверждают участники партизанского движения, на этой станции армия РФ ремонтирует, в частности, УРАЛы и Камазы.
"Нам удалось внедриться на этот объект и оставить сюрпризы для каждого ра*иста, который туда заезжает. Кому что попалось, узнаете после того, как поедете на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры", — отметили в "Атеш".
Напомним, 27 июня агенты "Атеш" обнаружили систему противовоздушной обороны, которая прикрывает дачу президента РФ Владимира Путина в Сочи.
В этот же день партизаны сообщили, что на Запорожском направлении 38 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ потеряла 95% личного состава.