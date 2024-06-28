Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Оставили сюрпризы: партизаны внедрились на подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму (фото)

Партизаны проникли на станцию ремонта техники РФ в Крыму
Фото: Атеш | Партизаны проникли на станцию ремонта техники РФ в Крыму

По словам украинских партизан, на этой станции оккупационная армия, в частности, ремонтирует поврежденные УРАЛы и Камазы.

Related video

Украинские партизаны внедрились на подпольную станцию ремонта техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

Подпольная станция обслуживания техники оккупантов, которую обнаружили украинские партизаны, находится в Севастополе на улице Шаблина 19.

"Агенты "Атеш" определили, что на указанном СТО буквально кипит работа. За все время наблюдения, фиксировалась очередь из техники оккупантов", — говорится в сообщении.

Как утверждают участники партизанского движения, на этой станции армия РФ ремонтирует, в частности, УРАЛы и Камазы.

Fullscreen
Fullscreen
Фото: Атеш
Fullscreen

"Нам удалось внедриться на этот объект и оставить сюрпризы для каждого ра*иста, который туда заезжает. Кому что попалось, узнаете после того, как поедете на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры", — отметили в "Атеш".

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Напомним, 27 июня агенты "Атеш" обнаружили систему противовоздушной обороны, которая прикрывает дачу президента РФ Владимира Путина в Сочи.

В этот же день партизаны сообщили, что на Запорожском направлении 38 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ потеряла 95% личного состава.