"Код незламності": у Берліні триває виставка захопленої російської зброї (фото)

Серед експонатів виставки зразки спорядження та амуніції, засоби РЕБ, частини балістичних ракет, БПЛА і розвідувальних дронів Збройних сил РФ.

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У Берліні 27 червня стартувала виставка трофейних зразків знищеного та захопленого Силами оборони України російського озброєння та військової техніки під назвою "Код незламності". Офіційне відкриття експозиції відбулося онлайн, об'єднуючи організаторів із Києва та Берліна через Military Media Center Міноборони України. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Виставка проходить у Berlin Story Bunker за адресою Schöneberger Str. 23A, 10963 Berlin. Її організовано Національним військово-історичним музеєм України спільно з Центром досліджень трофейного та перспективного озброєння і військової техніки ЗС України за підтримки Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України.

Захід триватиме до кінця серпня й охоплює близько сотні експонатів, серед яких зразки спорядження та амуніції, засоби радіоелектронної боротьби, частини балістичних ракет, БПЛА і розвідувальних дронів Збройних сил РФ.

"Цей приклад ілюструє характер допомоги, яку РФ отримує від Північної Кореї та інших учасників 'Осі зла'. Рашистам важливий не тільки обсяг постачань, а й закриття дефіцитних категорій боєприпасів", — зазначив представник Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба.

Це третій етап турне "Код незламності". Виставка вже побувала в Брюсселі та Будапешті, а до кінця 2024 року заплановано її проведення в Люксембурзі, Нідерландах, парламенті Франції у Страсбурзі, Фінляндії, Швеції, Ірландії та Англії.

Раніше військовослужбовці ЗСУ розповіли про російську трофейну техніку, яку українські бійці захопили в боях. Під час огляду трофеїв у бійців склалося враження, що окупантам постачають одноразову техніку.