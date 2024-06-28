Влада Харківщини примусово евакуює родини з дітьми з 4 районів: повний перелік міст

Загалом евакуації підлягають близько 157 дітей у понад 30 населених пунктах, найбільше — у Чугуївському районі Харківської області.

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Харківська обласна військова адміністрація через посилені атаки окупаційної армії РФ розширила зону примусової евакуації сімей із дітьми з чотирьох районів Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області", — зазначив Синєгубов.

За його словами примусовій евакуації підлягають родини з дітьми у:

селах Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин;

селах Олександрівка та Скорики у Богодухівському районі — 13 дітей з родинами;

селах Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району — 20 дітей з сім’ями;

112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.

Голова Харківської ОВА уточнив, що маршрути евакуації вже визначені, а також заброньовані місця тимчасового проживання людей.

"Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами", — наголосив Синєгубов.

Засідання Ради оборони Харківської області Засідання Ради оборони Харківської області Засідання Ради оборони Харківської області

Нагадаємо, 25 червня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині в місті Торецьк та населених пунктах Іллінівської та Лиманської громади оголошено примусову евакуацію населення.

10 червня партизанський рух "Атеш" повідомив, що в Криму почалася примусова евакуація для сімей російських окупантів.