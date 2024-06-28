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Влада Харківщини примусово евакуює родини з дітьми з 4 районів: повний перелік міст

Родини з дітьми на вокзалі
Фото: З відкритих джерел | Родини з дітьми на вокзалі (ілюстративне фото)

Загалом евакуації підлягають близько 157 дітей у понад 30 населених пунктах, найбільше — у Чугуївському районі Харківської області.

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Харківська обласна військова адміністрація через посилені атаки окупаційної армії РФ розширила зону примусової евакуації сімей із дітьми з чотирьох районів Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області", — зазначив Синєгубов.

За його словами примусовій евакуації підлягають родини з дітьми у:

  • селах Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин;
  • селах Олександрівка та Скорики у Богодухівському районі — 13 дітей з родинами;
  • селах Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району — 20 дітей з сім’ями;
  • 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.

Голова Харківської ОВА уточнив, що маршрути евакуації вже визначені, а також заброньовані місця тимчасового проживання людей.

"Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами", — наголосив Синєгубов.

Засідання Ради оборони Харківської області Fullscreen
Засідання Ради оборони Харківської області
Засідання Ради оборони Харківської області Fullscreen
Засідання Ради оборони Харківської області
Засідання Ради оборони Харківської області Fullscreen
Засідання Ради оборони Харківської області
Засідання Ради оборони Харківської області
Засідання Ради оборони Харківської області
Засідання Ради оборони Харківської області

Нагадаємо, 25 червня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині в місті Торецьк та населених пунктах Іллінівської та Лиманської громади оголошено примусову евакуацію населення.

10 червня партизанський рух "Атеш" повідомив, що в Криму почалася примусова евакуація для сімей російських окупантів.