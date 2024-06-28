Власти Харьковщины принудительно эвакуируют семьи с детьми из 4 районов: полный перечень городов

В общем эвакуации подлежат около 157 детей в более 30 населенных пунктах, больше всего — в Чугуевском районе Харьковской области.

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Харьковская областная военная администрация из-за усиленных атак оккупационной армии РФ расширила зону принудительной эвакуации семей с детьми из четырех районов Харьковщины. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области", — отметил Синегубов.

По его словам принудительной эвакуации подлежат семьи с детьми в:

селах Загрызово, Малиевка, Шийковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживает 12 детей из 7 семей;

селах Александровка и Скорики в Богодуховском районе — 13 детей с семьями;

селах Моначиновка, Дорошевка Кондрашевской громады Купянского района — 20 детей с семьями;

112 детей с родителями из 5 старостинских округов: Белоколодезского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района. Всего 24 населенных пункта.

Председатель Харьковской ОГА уточнил, что маршруты эвакуации уже определены, а также забронированы места временного проживания людей.

"Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами", — подчеркнул Синегубов.

Заседание Совета обороны Харьковской области Заседание Совета обороны Харьковской области Заседание Совета обороны Харьковской области

Напомним, 25 июня председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в Донецкой области в городе Торецк и населенных пунктах Ильиновской и Лиманской громады объявлена принудительная эвакуация населения.

10 июня партизанское движение "Атеш" сообщило, что в Крыму началась принудительная эвакуация для семей российских оккупантов.