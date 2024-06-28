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Военный Фокус Российско-украинская война Наступление ВС РФ в Харьковской области

Власти Харьковщины принудительно эвакуируют семьи с детьми из 4 районов: полный перечень городов

Семьи с детьми на вокзале
Фото: Из открытых источников | Семьи с детьми на вокзале (иллюстративное фото)

В общем эвакуации подлежат около 157 детей в более 30 населенных пунктах, больше всего — в Чугуевском районе Харьковской области.

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Харьковская областная военная администрация из-за усиленных атак оккупационной армии РФ расширила зону принудительной эвакуации семей с детьми из четырех районов Харьковщины. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области", — отметил Синегубов.

По его словам принудительной эвакуации подлежат семьи с детьми в:

  • селах Загрызово, Малиевка, Шийковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживает 12 детей из 7 семей;
  • селах Александровка и Скорики в Богодуховском районе — 13 детей с семьями;
  • селах Моначиновка, Дорошевка Кондрашевской громады Купянского района — 20 детей с семьями;
  • 112 детей с родителями из 5 старостинских округов: Белоколодезского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района. Всего 24 населенных пункта.

Председатель Харьковской ОГА уточнил, что маршруты эвакуации уже определены, а также забронированы места временного проживания людей.

"Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами", — подчеркнул Синегубов.

Заседание Совета обороны Харьковской области Fullscreen
Заседание Совета обороны Харьковской области
Заседание Совета обороны Харьковской области Fullscreen
Заседание Совета обороны Харьковской области
Заседание Совета обороны Харьковской области Fullscreen
Заседание Совета обороны Харьковской области
Заседание Совета обороны Харьковской области
Заседание Совета обороны Харьковской области
Заседание Совета обороны Харьковской области

Напомним, 25 июня председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в Донецкой области в городе Торецк и населенных пунктах Ильиновской и Лиманской громады объявлена принудительная эвакуация населения.

10 июня партизанское движение "Атеш" сообщило, что в Крыму началась принудительная эвакуация для семей российских оккупантов.