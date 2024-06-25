"Враг очень близко": в Торецке планируют принудительную эвакуацию, — ОВА (видео)

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что эвакуация необходима, поскольку войска оккупантов находятся очень близко к городу и он находится под постоянными обстрелами россиян.

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В Торецке Донецкой области могут объявить принудительную эвакуацию. Этот вопрос рассмотрят на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во вторник, 25 июня. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

"Сейчас эвакуация будет происходить в принудительном порядке из города Торецк. Враг находится очень близко", — сказал он.

Фото: Deep State

По словам Филашкина, в городе вторые сутки нет электроснабжения — россияне не пускают энергетиков восстановить поврежденные обстрелом линии.

"Очень большое количество людей на примере города Торецк выезжает за сутки. Позавчера там находилось около 6 тысяч человек, сейчас 5,5 тысяч. И с каждым днем и часом они выезжают", — отметил глава ОГА.

Эвакуация продолжается и из других городов, которые на линии фронта. Это Лиман, Очеретинская громада и Красногоровка.

Напомним, 24 июня военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВС РФ активизировались на Торецком направлении и продвинулись вглубь украинских позиций на 2 километра за последние несколько дней.

24 июня Россия нанесла удар двумя "Искандерами" по Покровску. По последним данным, 5 человек погибли, еще 38 получили ранения, среди них — 4 ребенка.