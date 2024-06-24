Россия ударила "Искандерами" по Покровску: есть погибшие, десятки раненых (фото)

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин назвал нынешнюю российскую атаку одним из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время.

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В понедельник, 24 июня, российские войска выпустили по Покровску Донецкой области две ракеты "Искандер-М". Погибли по меньшей мере четыре человека, еще 34 получили ранения. Об этом сообщил председателя Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, среди раненых — двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Вражеские ракеты разрушили один частный дом и повредили еще 16 домов.

"На месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местной власти. Раненые получают всю необходимую медицинскую помощь", — заверил Филашкин.

Глава Донецкой ОГА отметил, что нынешняя атака является одним из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Ее окончательные последствия еще не установлены.

"В Донецкой области давно уже не осталось ни одного безопасного места. Берегите себя! Эвакуируйтесь!", — подчеркнул Филашкин.

Напомним, 24 июня аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что сейчас самым приоритетным направлением для российских войск в Донецкой области является Покровский. По его словам, армия ВС РФ пытается продвигаться в сторону трассы Покровск — Часов Яр.

22 июня аналитики ресурса DeepState сообщили, что оккупанты заняли село Шумы и усилили давление на Торецк Донецкой области.