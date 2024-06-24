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ВС РФ хотят продвинуться в сторону одной из стратегических трасс в Донецкой области, — аналитик (видео)

военный, ВСУ, фронт, ситуация на фронте, Покровское направление
Фото: 33 отдельная механизированная бригада | Иллюстративное фото | Треть боестолкновений за минувшие сутки состоялась на Покровском направлении

Аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что оккупанты пытаются расширять плацдарм возле Очеретино, продвигаясь от Новоалександровки до Воздвиженки.

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Покровское направление в Донецкой области сейчас является наиболее приоритетным для российских оккупационных войск. Таким мнением поделился аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" в понедельник, 24 июня.

Он отметил, что почти треть боевых столкновений за минувшие сутки произошла именно на Покровском направлении.

"Прежде всего это касается Очеретино. Там противник пытается расширять плацдарм в нескольких направлениях. В частности, попытки полностью захватить Новоалександровку", — рассказал Згурец.

Аналитик напомнил, что накануне OSINT-проект DeepState сообщил о захвате оккупантами Новоалександровки. Впрочем, в понедельник утром, 24 июня, в 110-й ОМБр опровергли эту информацию и заверили, что западная часть населенного пункта находится под контролем ВСУ.

Также Згурец отметил, что российские войска пытаются продвигаться в сторону трассы Покровск — Часов Яр. По его словам, оккупанты имеют целью расширить свой плацдарм у Очеретино, продвигаясь от Новоалександровки до Воздвиженки. Этот населенный пункт является крайним перед трассой Покровск — Часов Яр, которая уже находится под огневым контролем оккупационной армии.

Напомним, 18 июня координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что под Покровском оккупанты собрали 70-тысячную армию, а также 300 танков, около 600 БМП и 900 единиц артиллерии различных типов.

20 июня военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что российские войска зашли в село Карловка на Покровском направлении.