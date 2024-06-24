ЗС РФ хочуть просунутися у бік однієї зі стратегічних трас на Донеччині, — аналітик (відео)

Аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що окупанти намагаються розширювати плацдарм біля Очеретиного, просуваючись від Новоолександрівки до Воздвиженки.

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Покровський напрямок на Донеччині наразі є найбільш пріоритетним для російських окупаційних військ. Такою думкою поділився аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо" у понеділок, 24 червня.

Він зауважив, що майже третина бойових зіткнень за минулу добу відбулася саме на Покровському напрямку.

"Насамперед це стосується Очеретиного. Там противник намагається розширювати плацдарм у кількох напрямках. Зокрема, спроби повністю захопити Новоолександрівку", — розказав Згурець.

Аналітик нагадав, що напередодні OSINT-проєкт DeepState повідомив про захоплення окупантами Новоолександрівки. Утім, у понеділок вранці, 24 червня, у 110-ї ОМБр спростували цю інформацію і запевнили, що західна частина населеного пункту перебуває під контролем ЗСУ.

Також Згурець зазначив, що російські війська намагаються просуватись у бік траси Покровськ — Часів Яр. За його словами, окупанти мають на меті розширити свій плацдарм біля Очеретиного, просуваючись від Новоолександрівки до Воздвиженки. Цей населений пункт є крайнім перед трасою Покровськ — Часів Яр, яка вже перебуває під вогневим контролем окупаційної армії.

Нагадаємо, 18 червня координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявив, що під Покровськом окупанти зібрали 70-тисячну армію, а також 300 танків, близько 600 БМП і 900 одиниць артилерії різних типів.

20 червня військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що російські війська зайшли в село Карлівка на Покровському напрямку.