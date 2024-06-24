DeepState повідомив про повну окупацію Новоолександрівки: в ЗСУ це заперечують (карта)

У 110-ї ОМБр спростували дані аналітиків DeepState про захоплення Новоолександрівки на Донеччині. Частина населеного пункту, в яку прорвалися росіяни, перебуває під вогневим контролем бригади.

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Інформація, яку опублікував ресурс DeepState, про нібито повну окупацію російськими військами населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"У цьому випадку варто зазначити і наголосити наступне, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює", — зазначили в бригаді.

Наразі на вулицях Новоолександрівки йдуть важкі бої.

"Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск", — додали захисники.

Військові запевняють, що частина населеного пункту, в яку прорвалися росіяни, перебуває під вогневим контролем бригади. Українські військові роблять все необхідне, аби вибити з Новоолександрівки ворога. Ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України.

Фото: Deep State

Що відбувається в Новоолександрівці

Нагадаємо, у неділю ввечері, 23 червня ресурс DeepState повідомив про захоплення Новоолександрівки російськими військами. За даними аналітиків, ворогу до траси Покровськ — Костянтинівка залишився один населений пункт. Це Воздвиженка.

У понеділок вранці, 24 червня аналітики DeepState спростували інформацію про повне захоплення росіянами Новоолександрівки. Вони уточнили, що ворог там просунувся, а також у Соколі, біля Новопокровського та Володимирівки.