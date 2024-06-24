Мають успіхи біля Соколу та Новопрокровського: ЗС РФ просунулися на 4-х ділянках фронту (карти)

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили Новоолександрівку, а до траси Покровськ — Костянтинівка залишився один населений пункт. В Генштабі зазначають, що бої за Новоолександрівку тривають.

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Російські окупанти мають просування на Донеччині. Вони просунулися в районі чотирьох наслеених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Новоолександрівці, Соколі, біля Новопокровського та Володимирівки", — йдеться в повідомленні.

23 червня аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили Новоолександрівку, а до траси Покровськ — Костянтинівка залишився один населений пункт. Окупанти намагаються закріпитися на західних околицях села. Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування.

"До траси Покровськ — Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить", — йдеться в повідомленні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також інформують про просування росіян на Донеччині, посилаючись на повідомлення російських військових блогерів. Зокрема, повідомляється про захоплення ЗС РФ решти Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки) і Яснобродівки (на захід від Авдіївки) та про просування російських військ до Воздвиженки (на північний захід від Авдіївки та Новоолександрівки).

Кілька інших російських мілблогерів стверджували, що російські війська просунулися на 300 метрів у східному Соколі (на північний захід від Авдіївки) і просунулися до околиць Євгенівки (на північний захід від Авдіївки та на захід від Сокіла).

У зведенні Генштабу ЗСУ ввечері 23 червня повідомлялося, що ЗС РФ зосереджують значні зусилля на Покровському напрямкуі впродовж доби 46 разів пробували витіснити українських захисників із займаних позицій.

"Більше половини атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня ЗС РФ захопили село Новопокровське на Донеччині, а також просунувся біля Роздолівки.