Ситуація нагадує Очеретине: ЗС РФ окупували Новоолександрівку, – DeepState

Українські захисники наносять вогневе ураження на західних околицях селища, щоб не дати ворогу пройти далі. У Генштабі повідомили про 12 боєзіткнень на Покровському напрямку.

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Російські окупаційні війська захопили Новоолександрівку. До траси Покровськ-Костянтинівка залишився один населений пункт. Про це повідомляють аналітики DeepState.

23 червня ЗС РФ окупували Новоолександрівку в Донецькій області. Станом на зараз ворог намагається закріпитися на західних околицях села. Українські захисники бʼють по ворожій силі, щоб зупинити подальше просування окупантів, бо до траси Покровськ-Костянтинівка залишається тільки один населений пункт — Воздвиженка.

"Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить", — резюмували аналітики.

Захисники знищують живу силу ЗС РФ на західних околицях Новоолександрівки Фото: deepstatemap.live

У денному зведені Генерального штабу о 16:00 зазначалося, що на Покровському напрямку точилося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Євгенівки, Воздвиженки та Сокола. Загалом окупанти здійснили 36 атак, щоб спробувати покращити тактичне положення.

Окупанти просунулися на Покровському напрямку Фото: deepstatemap.live

"Українські захисники жорстко зупиняють окупантів. Свої дії російські терористи підтримали двома авіаударами – сьогодні авіабомби падали біля Новоолександрівки, а НАРи ворог застосував неподалік Олександрополя", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, 14 червня окупанти захопили село Новопокровське у Донецькій області, а також просунувся біля Роздолівки.

10 червня аналітики DeepState повідомили, що окупанти захопили селище на Донеччині та просунулись біля Новопокровського.