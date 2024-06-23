Ситуація нагадує Очеретине: ЗС РФ окупували Новоолександрівку, – DeepState
Українські захисники наносять вогневе ураження на західних околицях селища, щоб не дати ворогу пройти далі. У Генштабі повідомили про 12 боєзіткнень на Покровському напрямку.
Російські окупаційні війська захопили Новоолександрівку. До траси Покровськ-Костянтинівка залишився один населений пункт. Про це повідомляють аналітики DeepState.
23 червня ЗС РФ окупували Новоолександрівку в Донецькій області. Станом на зараз ворог намагається закріпитися на західних околицях села. Українські захисники бʼють по ворожій силі, щоб зупинити подальше просування окупантів, бо до траси Покровськ-Костянтинівка залишається тільки один населений пункт — Воздвиженка.
"Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить", — резюмували аналітики.
У денному зведені Генерального штабу о 16:00 зазначалося, що на Покровському напрямку точилося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Євгенівки, Воздвиженки та Сокола. Загалом окупанти здійснили 36 атак, щоб спробувати покращити тактичне положення.
"Українські захисники жорстко зупиняють окупантів. Свої дії російські терористи підтримали двома авіаударами – сьогодні авіабомби падали біля Новоолександрівки, а НАРи ворог застосував неподалік Олександрополя", — зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, 14 червня окупанти захопили село Новопокровське у Донецькій області, а також просунувся біля Роздолівки.
10 червня аналітики DeepState повідомили, що окупанти захопили селище на Донеччині та просунулись біля Новопокровського.