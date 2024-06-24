Имеют успехи возле Сокола и Новопрокровского: ВС РФ продвинулись на 4-х участках фронта (карты)

Накануне аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили Новоалександровку, а до трассы Покровск — Константиновка остался один населенный пункт. В Генштабе отмечают, что бои за Новоалександровку продолжаются.

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Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области. Они продвинулись в районе четырех населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Новоалександровке, Соколе, возле Новопокровского и Владимировки", — говорится в сообщении.

23 июня аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили Новоалександровку, а до трассы Покровск — Константиновка остался один населенный пункт. Оккупанты пытаются закрепиться на западных окраинах села. Силы Обороны Украины проводят поражение живой силы, чтобы остановить дальнейшее продвижение.

"До трассы Покровск — Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка. Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация возле Очеретино. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит", — говорится в сообщении.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также информируют о продвижении россиян в Донецкой области, ссылаясь на сообщения российских военных блогеров. В частности, сообщается о захвате ВС РФ остатков Новоалександровки (северо-западнее Авдеевки) и Яснобродовки (западнее Авдеевки) и о продвижении российских войск к Воздвиженке (северо-западнее Авдеевки и Новоалександровки).

Несколько других российских милблогеров утверждали, что российские войска продвинулись на 300 метров в восточном Соколе (к северо-западу от Авдеевки) и продвинулись к окрестностям Евгеновки (к северо-западу от Авдеевки и к западу от Сокола).

В сводке Генштаба ВСУ вечером 23 июня сообщалось, что ВС РФ сосредотачивают значительные усилия на Покровском направлении и в течение суток 46 раз пробовали вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

"Более половины атак враг провел из района Очеретино. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка. Наши войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян вглубь украинской территории", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня ВС РФ захватили село Новопокровское в Донецкой области, а также продвинулся возле Раздоловки.