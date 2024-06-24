DeepState сообщил о полной оккупации Новоалександровки: в ВСУ это отрицают (карта)

В 110-й ОМБр опровергли данные аналитиков DeepState о захвате Новоалександровки в Донецкой области. Часть населенного пункта, в которую прорвались россияне, находится под огневым контролем бригады.

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Информация, которую опубликовал ресурс DeepState, о якобы полной оккупации российскими войсками населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"В этом случае стоит отметить и подчеркнуть следующее, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Полностью населенный пункт враг не контролирует", — отметили в бригаде.

Сейчас на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои.

"Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск", — добавили защитники.

Военные уверяют, что часть населенного пункта, в которую прорвались россияне, находится под огневым контролем бригады. Украинские военные делают все необходимое, чтобы выбить из Новоалександровки врага. Ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины.

Фото: Deep State

Что происходит в Новоалександровке

Напомним, в воскресенье вечером, 23 июня ресурс DeepState сообщил о захвате Новоалександровки российскими войсками. По данным аналитиков, врагу до трассы Покровск — Константиновка остался один населенный пункт. Это Воздвиженка.

В понедельник утром, 24 июня аналитики DeepState опровергли информацию о полном захвате россиянами Новоалександровки. Они уточнили, что враг там продвинулся, а также в Соколе, возле Новопокровского и Владимировки.