ВС РФ могли захватить Новоалександровку: разведка Британии назвала следующую цель

По мнению ведомства, россияне стремятся выйти к трассе Т-05-04, которая представляет собой важную транспортную артерию для Сил обороны на восточном направлении. Военные Альбиона считают, что следующей целью российской армии может стать село Воздвиженка в Покровском районе.

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Российская оккупационная армия вероятно захватила поселок Новоалександровка Покровского района Донецкой области. Об этом 18 июня сообщает Военная разведка Минобороны Великобритании.

Новоалександровка расположена примерно в 20 километрах к северу от Авдеевки. Британские военные отметили, что на указанном направлении в 2024 году продолжаются тяжелые бои.

Захват этого населенного пункта, по мнению разведки, позволит Вооруженным силам РФ приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей снабжения Сил обороны Украины на восточном направлении.

Кроме того, британские военные считают, что следующей целью ВС РФ на этом направлении может стать село Воздвиженка в Покровском районе.

ВС РФ продвинулись на Покровском направлении Фото: deepstatemap.live

"Вполне вероятно, что село Воздвиженка будет следующей целью России, поскольку та стремится разорвать дорогу и нарушить логистику Украины", — резюмировали в британской разведке.

Напомним, 17 июня аналитик BILD Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ могут выйти на оперативный простор к западу от Авдеевки. По его информации, оккупантам удалось захватить села Новопокровское и Новоалександровка. Сейчас бои идут за Новоселовку Первую и Сокол.

Кроме того, 17 июня аналитики DeepState рассказали, что Силам обороны Украины удалось отбросить ВС РФ в Серебрянском лесничестве. Также им не дали закрепиться вблизи Новоселовки Первой.