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ВС РФ могли захватить Новоалександровку: разведка Британии назвала следующую цель

армия России ВС РФ
Фото: Getty Images | ВС РФ могли захватить Новоалександровку

По мнению ведомства, россияне стремятся выйти к трассе Т-05-04, которая представляет собой важную транспортную артерию для Сил обороны на восточном направлении. Военные Альбиона считают, что следующей целью российской армии может стать село Воздвиженка в Покровском районе.

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Российская оккупационная армия вероятно захватила поселок Новоалександровка Покровского района Донецкой области. Об этом 18 июня сообщает Военная разведка Минобороны Великобритании.

Новоалександровка расположена примерно в 20 километрах к северу от Авдеевки. Британские военные отметили, что на указанном направлении в 2024 году продолжаются тяжелые бои.

Захват этого населенного пункта, по мнению разведки, позволит Вооруженным силам РФ приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей снабжения Сил обороны Украины на восточном направлении.

Британская разведка Fullscreen

Кроме того, британские военные считают, что следующей целью ВС РФ на этом направлении может стать село Воздвиженка в Покровском районе.

новоалександровка карта, воздвиженка, deepstate Fullscreen
ВС РФ продвинулись на Покровском направлении
Фото: deepstatemap.live

"Вполне вероятно, что село Воздвиженка будет следующей целью России, поскольку та стремится разорвать дорогу и нарушить логистику Украины", — резюмировали в британской разведке.

Напомним, 17 июня аналитик BILD Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ могут выйти на оперативный простор к западу от Авдеевки. По его информации, оккупантам удалось захватить села Новопокровское и Новоалександровка. Сейчас бои идут за Новоселовку Первую и Сокол.

Кроме того, 17 июня аналитики DeepState рассказали, что Силам обороны Украины удалось отбросить ВС РФ в Серебрянском лесничестве. Также им не дали закрепиться вблизи Новоселовки Первой.