Отбросили не только в Серебрянском лесничестве: где украинцы помешали врагу на фронте (карта)

На Покровском направлении ВС РФ нарастили свои усилия, в течение 16 июня произошло 40 боестолкновений. Тогда как на Кураховском направлении враг провел десять боестолкновений, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Силы обороны отбросили российских оккупантов в Серебрянском лесничестве. Также врагу не дали закрепиться возле одного из населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили в DeepState в Telegram ночью 17 июня.

"Силы Обороны отбросили врага в Серебрянском лесничестве. Противнику не дали закрепиться возле Новоселовки Первой", — говорится в сообщении.

Ситуация в районе Серебрянского лесничества

Что происходит на Донбассе

Кроме этого, российские военные продвинулись в Красногоровке Донецкой области.

Наступление ВС РФ в Красногоровке

Ситуация на Донбассе: данные Генштаба ВСУ: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, на Покровском направлении оккупанты значительно нарастили усилия в течение 16 июня. В частности, количество боестолкновений возросло до 40, это самый большой показатель с начала июня. Противник пытался вклиниться в боевые порядки украинских бойцов возле Новоалександровки, Евгеновки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Уманского при поддержке всех имеющихся средств огневого поражения — авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БПЛА, FPV-дронов, стрелкового оружия.

"32 вражеские атаки нашими воинами отражены", — говорится в сообщении.

На Кураховском направлении ситуация не претерпела существенных изменений. С начала 16 июня там произошло десять боестолкновений, ВСУ успешно отбили четыре вражеские атаки в районах Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Тогда как напряженная ситуация наблюдалась в районе Красногоровки.

Серебрянское лесничество: успехи ВСУ

16 июня в 12-й бригаде спецназначения НГУ сообщили, что вместе с бригадой оперативного назначения "Буревій" было проведено наступление в Серебрянском лесничестве 21 апреля. В результате украинцы продвинулись на 1 километр в глубину и на 2 километра по фронту.

Напомним, 16 июня в DeepState рассказали, что ВС РФ медленно продвигаются в Донецкой области. В частности, противнику удалось достичь успеха в Покровском районе.