Битва за Донбасс: ВС РФ продвинулись на Покровском направлении, — DeepState (карта)

По данным аналитиков, бои продолжаются на нескольких направлениях, при этом враг имеет успех в одном из сел, расположенном в Донецкой области.

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16 июня наблюдается медленное продвижение российских войск в Донецкой области. Враг частично достиг успехов на территории Покровского района. Об этом информируют эксперты проекта DeepState.

Среди прочего, на опубликованной специалистами карте видно продвижение ВС РФ дальше неподалеку от Сокола и Новоалександровки. На нескольких направлениях продолжаются бои

Российская армия продвинулась неподалеку от Сокола

"Враг продвинулся возле Сокола... и в Новоалександровке...", — отмечается в сообщении.

Российская армия продвинулась неподалеку от Новоалександровки

Вместе с тем аналитик издания Bild Юлиан Рьопке 15 июня сообщил о продвижении российских оккупантов на Донбассе. По его данным, россияне расширили свой плацдарм недалеко от населенного пункта Очеретино и в дальнейшем продолжают продвигаться. При этом оккупационным войскам осталось всего семь километров, чтобы перерезать так называемую "дорогу жизни" от Константиновки до Покровска.

Напомним, 14 июня аналитики DeepState сообщили об усилении давления российской армии на Покровск и Курахово Покровского района Донецкой области. Так, 13 июня враг, использовав 28 единиц военной техники и вооружения, атаковал Георгиевку. При этом враг дошел до Максимильяновки, но был вынужден отступить, потеряв половину техники.

Также 14 июня самолет ВС РФ Су-24 нарушил шведское воздушное пространство недалеко от острова Готланд. Несмотря на предупреждение российского экипажа о нарушении, никакой ответной реакции не последовало. В связи с этим Королевские Воздушные силы перехватили самолет Воздушно-космических сил РФ истребителем JAS-39 Gripen.