Битва за Донбас: ЗС РФ просунулись на Покровському напрямку, — DeepState (карта)

За даними аналітиків, бої тривають на декількох напрямках, при цьому ворог має успіх в одному із сіл, розташованому в Донецькій області.

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16 червня спостерігається повільне просування російських військ у Донецькій області. Ворог частково досяг успіхів на території Покровського району. Про це інформують експерти проєкту DeepState.

Серед іншого, на опублікованій фахівцями мапі видно просування ЗС РФ далі неподалік Сокола та Новоолександрівки. На декількох напрямках тривають бої

Російська армія просунулася неподалік Сокола

"Ворог просунувся біля Сокола… та в Новоолександрівці…", — зазначається у повідомленні.

Російська армія просунулася неподалік Новоолександрівки

Разом з тим аналітик видання Bild Юліан Рьопке 15 червня повідомив про просування російських окупантів на Донбасі. За його даними, росіяни розширили свій плацдарм неподалік населеного пункту Очеретине і надалі продовжують просуватися. При цьому окупаційним військам залишилось лише сім кілометрів, аби перерізати так звану "дорогу життя" від Костянтинівки до Покровська.

Нагадаємо, 14 червня аналітики DeepState повідомили про посилення тиску російської армії на Покровськ та Курахове Покровського району Донецької області. Так, 13 червня ворог, використавши 28 одиниць військової техніки та озброєння, атакував Георгіївку. При цьому ворог дійшов до Максимільянівки, але був змушений відступити, втративши половину техніки.

Також 14 червня літак ЗС РФ Су-24 порушив шведський повітряний простір неподалік острова Готланд. Попри попередження російського екіпажу про порушення, жодної реакції у відповідь не було. У зв'язку з цим Королівські Повітряні сили перехопили літак Повітряно-космічних сил РФ винищувачем JAS-39 Gripen.