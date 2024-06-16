Силы обороны отбили наступление ВС РФ в Серебрянском лесничестве: в полку "Азов" озвучили детали

Бойцы призвали СМИ и общество не создавать информационный шум и не обнародовать подробности продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревій".

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Украинские защитники продвигаются в Серебрянском лесничестве, что в Луганской области. Об этом сообщили в 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

В частности известно, что 12-я бригада специального назначения "Азов" вместе с 1-й бригадой оперативного назначения "Ураган" Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

"В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении", — отметили в "Азове".

Вместе с этим военные призвали средства массовой информации и общество избегать информационного шума и не разглашать детали продвижения Сил обороны, пока не поступит официальное подтверждение медиаслужб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревій".

В своем Facebook заместитель командира 12 бригады специального назначения "Азов" Святослав Паламар отметил, что ВС РФ в Серебрянском лесничестве потеряли свои позиции.

"Оккупанты отступили в Серебрянском лесничестве! Так пишут некоторые СМИ. Можно и по-человечески написать — потеряли свои позиции, или Силы обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим отступили стоит", — указал он.

17 апреля стало известно, что издание The New York Times опубликовало кадры интенсивных боевых действий в Серебрянском лесу в Луганской области, который с начала войны получил существенные повреждения.

Также 20 апреля в МВД Украины показало видео нынешнего вида Серебрянского леса. На нем видно поваленные и сожженные деревья, воронки в результате ударов и уничтоженную технику.