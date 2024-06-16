Сили оборони відбили наступ ЗС РФ у Серебрянському лісництві: у полку "Азов" озвучили деталі

Бійці закликали ЗМІ та суспільство не створювати інформаційний шум та не оприлюднювати подробиці просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіа-служб 12-ої бригади "Азов" та 1-ої бригади "Буревій".

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Українські захисники просуваються в Серебрянському лісництві, що в Луганській області. Про це повідомили у 12-ої бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Зокрема відомо, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" разом з 1-ою бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві.

"В результаті спільних дій, підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку", — наголосили в "Азові".

Разом з цим військові закликали засоби масової інформації та суспільство уникати інформаційного шуму та не розголошувати деталі просування Сил оборони, доки не надійде офіційне підтвердження медіаслужб 12-ої бригади "Азов" та 1-ої бригади "Буревій".

У своєму Facebook заступник командира 12 бригади спеціального призначення "Азов" Святослав Паламар зазначив, що ЗС РФ у Серебрянському лісництві втратили свої позиції.

"Окупанти відступили у Серебрянському лісництві! Так пишуть деякі ЗМІ. Можна і по-людськи написати — втратили свої позиції, або Сили оборони вибили орків з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим відступили стоїть", – вказав він.

17 квітня стало відомо, що видання The New York Times опублікувало кадри інтенсивних бойових дій у Серебрянському лісі в Луганській області, який з початку війни зазнав суттєвих пошкоджень.

Також 20 квітня у МВС України показало відео нинішнього вигляду Серебрянського лісу. На ньому видно повалені та спалені дерева, вирви внаслідок ударів і знищену техніку.