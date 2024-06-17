Відкинули не лише в Серебрянському лісництві: де українці завадили ворогу на фронті (карта)

На Покровському напрямку ЗС РФ наростили свої зусилля, протягом 16 червня відбулося 40 боєзіткнень. Тоді як на Курахівському напрямку ворог провів десять боєзіткнень, розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Сили оборони відкинули російських окупантів у Серебрянському лісництві. Також ворогу не дали закріпитися біля одного з населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили в DeepState у Telegram вночі 17 червня.

"Сили Оборони відкинули ворога в Серебрянському лісництві. Противнику не дали закріпитися біля Новоселівки Першої", — йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі Серебрянського лісництва

Що відбувається на Донбасі

Крім цього, російські військові просунулися в Красногорівці Донецької області.

Наступ ЗС РФ в Красногорівці

Ситуація на Донбасі: дані Генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку окупанти значно наростили зусилля протягом 16 червня. Зокрема, кількість боєзіткнень зросла до 40, це найбільший показник від початку червня. Противник намагався вклинитися в бойові порядки українських бійців біля Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої та Уманського за підтримки всіх наявних засобів вогневого ураження — авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БПЛА, FPV-дронів, стрілецької зброї.

"32 ворожі атаки нашими воїнами відбито", — йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ситуація не зазнала суттєвих змін. Від початку 16 червня там відбулося десять боєзіткнень, ЗСУ успішно відбили чотири ворожі атаки в районах Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Тоді як напружена ситуація спостерігалася в районі Красногорівки.

Серебрянське лісництво: успіхи ЗСУ

16 червня в 12-й бригаді спецпризначення НГУ повідомили, що разом з бригадою оперативного призначення "Буревій" було проведено наступ в Серебрянському лісництві 21 квітня. В результаті українці просунулися на 1 кілометр в глибину та на 2 кілометри по фронту.

Нагадаємо, 16 червня у DeepState розповіли, що ЗС РФ повільно просуваються в Донецькій області. Зокрема, противнику вдалося досягти успіху в Покровському районі.