Росія вдарила "Іскандерами" по Покровську: є загиблі, десятки поранених (фото)

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін назвав нинішню російську атаку одним із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час.

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У понеділок, 24 червня, російські війська випустили по Покровську Донецької області дві ракети "Іскандер-М". Загинули щонайменше чотири людини, ще 34 дістали поранення. Про це повідомив голови Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

Ворожі ракети зруйнували один приватний будинок і пошкодили ще 16 домівок.

"На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу", — запевнив Філашкін.

Очільник Донецької ОВА зазначив, що нинішня атака є одним із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. ЇЇ остаточні наслідки ще не встановлені.

"На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь!", — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, 24 червня аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що наразі найпріоритетнішим напрямком для російських військ на Донеччині є Покровський. За його словами, армія ЗС РФ намагається просуватись у бік траси Покровськ — Часів Яр.

22 червня аналітики ресурсу DeepState повідомили, що окупанти зайняли село Шуми і посилили тиск на Торецьк Донецької області.