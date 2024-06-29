У Криму чути вибухи: під ударом опинилися Балаклава, Севастополь і Керч

Повідомляється про зупинку руху Керченським мостом. Місцева "влада" попередила про небезпеку ураження осколками.

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Уранці, 29 червня, на території окупованого Криму пролунали вибухи. Як повідомив канал "Кримський вітер", чути роботу російських систем ППО, які розміщені на півострові.

За інформацією "губернатора" Михайла Развожаєва, системи протиповітряної оборони відбивають атаку в Севастополі. Чиновник попросив місцевих жителів не перебувати на відкритому просторі, оскільки "основну небезпеку становлять осколки".

"Усі служби приведені в стан бойової готовності", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Згідно з даними місцевих пабліків, територія Криму опинилася під ракетним ударом. Попередження про небезпеку надійшли в Керчі, Балаклаві, Тарханкуті, а також у Новоросійську.

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Місцеві жителі розповіли, що в будинках здригаються вікна від вибухової хвилі, однак чи є влучання по об'єктах противника, наразі не відомо.

Також повідомляється, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", — пише один із місцевих пабліків.

Пізніше "влада" повідомила, що, за попередніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждали 3 мирних жителі. У них осколкові поранення легкого ступеня тяжкості. Зараз їх госпіталізують до лікарні.

Раніше повідомлялося, що на пляжах тимчасово окупованого Криму почали встановлювати захисні "щити" з метою захисту відпочивальників від прямого попадання американської ракети ATACMS.