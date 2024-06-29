В Крыму слышны взрывы: под ударом оказались Балаклава, Севастополь и Керчь

Сообщается об остановке движения по Керченскому мосту. Местные "власти" предупредили об опасности поражения осколками.

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Утром, 29 июня, на территории оккупированного Крыма прозвучали взрывы. Как сообщил канал "Крымский ветер", слышна работа российских систем ПВО, которые размещены на полуострове.

По информации "губернатора" Михаила Развожаева, системы противовоздушной обороны отражают атаку в Севастополе. Чиновник попросил местных жителей не находится на открытом пространстве, так как "основную опасность представляют осколки".

"Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно данным местных пабликов, территория Крыма оказалась под ракетным ударом. Предупреждения об опасности последовали в Керчи, Балаклаве, Тарханкуте, а также в Новороссийске.

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Местные жители рассказали, что в домах сотрясаются окна от взрывной волны, однако есть ли попадания по объектам противника пока не известно.

Также сообщается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — пишет один из местных пабликов.

Позже "власти" сообщили, что по предварительным данным в результате ракетной атаки пострадали 3 мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу.

Ранее сообщалось, что на пляжах временно оккупированного Крыма начали устанавливать защитные "щиты" с целью защиты отдыхающих от прямого попадания американской ракеты ATACMS.