В Крыму возле заведений на пляжах начали строить "баррикады", — соцсети (видео)

Крымские кафе обкладывают мешками с песком. О таких случаях сообщают местные каналы.

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Кафе на пляжах временно оккупированного Крыма начали устанавливать защитные "щиты", которые, по идее, должны защитить отдыхающих от прямого попадания американской ракеты ATACMS. Об этом сообщает Telegram-канал Крым INFO.

В сети появилось видео, на котором показан один из прибрежных баров, по периметру обложенный мешками с песком.

Отметим, что на опубликованном ролике в заведении не заметно ни одного посетителя. На пляже также абсолютно пусто.

Автор видео не уточняет, где именно были сделаны данные кадры, однако, скорее всего, бар находится в Караджинской бухте Каркинитского залива. Бухта омывает села Оленевка и Маяк Черноморского района. Кроме того, там находится знаменитый Тарханкутский маяк.

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На пляжах Крыма отдыхать опасно: везде могут упасть ракеты

От этой бухты до пляжа Учкуевка, который якобы был атакован баллистическими ракетами ATACMS, более сотни километров.

Напомним, на пляже после атаки нашли осколки ракет зенитно-ракетного комплекса "Тор", что говорит о работе российской противовоздушной обороны.

К выводу, что жертвы среди гражданского населения являются следствием работы российской ПВО, пришли и в Институте изучения войны (ISW). Кроме того, там отметили, что Россия целенаправленно размещает свои военные объекты вблизи гражданских районов в Крыму.