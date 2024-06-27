На пляжах Крыма отдыхать опасно: везде могут упасть ракеты

Как отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, российские генералы используют гражданских как живой щит, что является международным преступлением.

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Российская армия намеренно прикрывается спинами отдыхающих на пляже, не предупреждая об опасности. Об этом говорят как международные эксперты, так отмечают и украинские. Украина предупреждает об опасности, но жители Крыма игнорируют ее, говорит в интервью Фокусу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Крым переполнен военными объектами. Ни в советское время, ни во времена оккупации, это никого не волновало. Украина все время предупреждает о ракетной опасности с помощью различных средств коммуникации, в частности, медиа. Как предупреждать еще? Открываешь карту воздушных тревог — Крым постоянно красный. И каждый украинский журналист, каждый эксперт говорит: дорогие крымчане, земляки, находитесь как можно дальше от российских военных объектов, не отдыхайте рядом с военными. Тем, кто приезжает из Магадана в Крым, точно безопаснее на море Лаптевых. Говорим — никто не слушает. Что такое Учкуевка? Учкуевка — это Бельбек. Сколько по аэродрому прилетало, и будет прилетать. Причем от русских. Что такое Любимовка? Это — аэродром "Кача". Казачья бухта? Там базируется 810 бригада морской пехоты. Фиолент? На нем военные базы с расположением ПВО и разведки", — объясняет он.

Он уверен, это целенаправленная политика российских генералов, они используют гражданских как живой щит, что является международным преступлением.

"Российским властям безразлично население, особенно на оккупированных территориях. Украинские силы в третий раз разбили дивизион ПВО на мысе Фиолент. Куда он переместился? До 5-го километра. Если кто не из Севастополя, объясню, это самая большая барахолка на весь Севастополь. Если ударить С-300, скажут — целились по гражданским. То, что "заветы" Путина: "сначала мы поставим женщин, а сзади будут наши зеленые человечки, и пусть они только попробуют стрелять", доводят до совершенства", — добавляет Павел Лакийчук.

Более подробно читайте в материале Фокуса "Как ATACMS уничтожает флот России и где враг готовит десант — эксперт Павел Лакийчук об обстановке на море".

Напомним, ранее на севастопольский пляж Учкуевка в оккупированном Крыму во время воздушной тревоги упали обломки ракеты: четверо погибли, более 150 получили ранения. Найденные обломки похожи на ракеты российского зенитно-ракетного комплекса "Тор", говорят эксперты.