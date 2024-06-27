На пляжах Криму відпочивати небезпечно: скрізь можуть впасти ракети

Як зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, російські генерали використовують цивільних як живий щит, що є міжнародним злочином.

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Російська армія навмисно прикривається спинами відпочивальників на пляжі, не попереджаючи про небезпеку. Про це говорять як міжнародні експерти, так зазначають й українські. Україна попереджає про небезпеку, але жителі Криму ігнорують її, говорить в інтерв'ю Фокусу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Крим переповнений військовими об'єктами. Ані за радянських часів, ані за часів окупації, це нікого не хвилювало. Україна весь час попереджає про ракетну небезпеку за допомогою різних засобів комунікації, зокрема, медіа. Як попереджати ще? Відкриваєш карту повітряних тривог — Крим постійно червоний. І кожен український журналіст, кожен експерт говорить: дорогі кримчани, земляки, перебувайте якнайдалі від російських військових об'єктів, не відпочивайте поряд з військовими. Тим, хто приїздить з Магадана у Крим, точно безпечніше на морі Лаптєвих. Кажемо — ніхто не слухає. Що таке Учкуївка ? Учкуївка — це Бельбек. Скільки по аеродрому прилітало, і прилітатиме. Причому від росіян. Що таке Любимівка? Це — аеродром "Кача". Казачья бухта? Там базується 810 бригада морської піхоти. Фіолент? На ньому військові бази з розташуванням ППО та розвідки", — пояснює він.

Він упевнений, це цілеспрямована політика російських генералів, вони використовують цивільних як живий щит, що є міжнародним злочином.

"Російській владі байдуже на населення, а надто на окупованих територіях. Українські сили втретє розбили дивізіон ППО на мисі Фіолент. Куди він перемістився? До 5-го кілометру. Якщо хто не з Севастополя, поясню, це найбільша барахолка на весь Севастополь. Якщо вдарити С-300, скажуть — цілили по цивільним. Те, що "завєти" Путіна: "спочатку ми поставимо жінок, а позаду будуть наші зелені чоловічки, і хай вони тільки спробують стріляти", доводять до досконалості", — додає Павло Лакійчук.

Більш детально читайте в матеріалі Фокусу "Як ATACMS знищує флот Росії та де ворог готує десант — експерт Павло Лакійчук про обстановку на морі".

Нагадаємо, раніше на севастопольський пляж Учкуївка в окупованому Криму під час повітряної тривоги впали уламки ракети: четверо загинули, понад 150 отримали поранення. Знайдені уламки схожі на ракети російського зенітно-ракетного комплексу "Тор", кажуть експерти.