В Крыму закрыли пляжи для купания: оккупанты начали рыть траншеи (фото, видео)

Оккупационная администрация, по данным местных СМИ, закрыла доступ к 10-ти пляжам, а также запретила купаться в местных озерах.

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"Власти" Крыма закрыли для купания пляжи, на которых ранее оборудовали окопы. Как сообщает Фокус, об этом 12 апреля стало известно из сообщений местных пабликов.

В частности, закрыты пляжи на территории сел Штормовое и Поповка, что на западе Сакского районе. Также для купания закрыты местные озера.

Соответствующее постановление приняла оккупационная администрация Штормовского сельсовета, сообщает местный Telegram-канал.

"Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым", – говорится в "документе".

"Зубы дракона" на одном из пляжей в Крыму Фото: Соцсети

Сообщается, что так называемая "администрация" должна установить предупредительные знаки и знаки о запрете купания на водных объектах и территориях, опасных и запрещенных для купания, а также в необорудованных для купания местах.

Перечень к постановлению содержит описание 16 территорий. Это 10 пляжей, переданных в аренду предпринимателям или используемых ими по договорам о благоустройстве. 9 из них – пляжи общего пользования, 1 – детский (лагеря отдыха "Дельфин-Адэланте" в Поповке).

Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ — опубликованы спутниковые снимки

12 апреля были опубликованы новые спутниковые фото укреплений, которые россияне возводят во временно оккупированном Крыму.

Окопы на пляже в Евпатории, 12 марта 2023 года Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На снимках видно, что процесс укрепления обороны в преддверии анонсированного украинскими силовыми ведомствами контрнаступления ВСУ на Крым продолжается.

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму и в Севастополе решили отказаться от празднований по случаю 1 мая и от военного парада на 9 мая. Стоит отметить, что "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев опроверг эту информацию и сообщил, что решение об отмене парада на 9 мая в Севастополе в настоящее время не принято.

Напомним, 10 апреля В Курской области, которая граничат с Украиной, решили, что не будут проводить военные парады на 9 мая. такое решение приняли "из соображений безопасности".

Ранее, 6 апреля губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков завил, что парада в честь 9 мая в Белгороде может не быть для того, "чтобы не провоцировать противника".