У Криму закрили пляжі для купання: окупанти почали рити траншеї (фото, відео)

Окупаційна адміністрація, за даними місцевих ЗМІ, закрила доступ до 10 пляжів, а також заборонила купатися в місцевих озерах.

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"Влада" Криму закрила для купання пляжі, на яких раніше обладнали окопи. Як повідомляє Фокус, про це 12 квітня стало відомо із повідомлень місцевих пабліків.

Зокрема, закрито пляжі на території сіл Штормове та Попівка, що на заході Сакського району. Також для купання закрито місцеві озера.

Відповідну ухвалу ухвалила окупаційна адміністрація Штормівської сільради, повідомляє місцевий Telegram-канал.

"Затвердити перелік місць, заборонених для купання на території Штормівського сільського поселення Сакського району Республіки Крим", — йдеться у "документі".

"Зуби дракона" на одному із пляжів у Криму Фото: Соцмережі

Повідомляється, що так звана "адміністрація" має встановити попереджувальні знаки та знаки про заборону купання на водних об'єктах та територіях, небезпечних та заборонених для купання, а також у необладнаних для купання місцях.

Перелік до ухвали містить опис 16 територій. Це 10 пляжів, переданих в оренду підприємцям або ними за договорами про доброустрій. 9 із них – пляжі загального користування, 1 – дитячий (табори відпочинку "Дельфін-Аделанте" у Попівці).

Окупанти готуються до настання ЗСУ — опубліковано супутникові знімки

12 квітня було опубліковано нові супутникові фото укріплень, які росіяни зводять у тимчасово окупованому Криму.

Окопи на пляжі в Євпаторії, 12 березня 2023 року Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На знімках видно, що процес зміцнення оборони напередодні анонсованого українськими силовими відомствами контрнаступу ЗСУ на Крим продовжується.

Також повідомлялося, що в окупованому Криму та Севастополі вирішили відмовитися від святкувань з нагоди 1 травня та від військового параду на 9 травня. Варто зазначити, що "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв спростував цю інформацію і повідомив, що рішення про скасування параду на 9 травня в Севастополі наразі не прийнято.

Нагадаємо, 10 квітня У Курській області, яка межує з Україною, вирішили, що не проводитимуть військові паради на 9 травня. таке рішення ухвалили "з міркувань безпеки".

Раніше, 6 квітня губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що параду на честь 9 травня у Білгороді може не бути для того, "щоб не провокувати супротивника".