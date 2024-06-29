"Вигоріло вщент": росіяни атакували FPV-дроном поліцейське авто на Сумщині (фото)

Службова автівка повністю вигоріла. Поранення отримав місцевий житель, який проходив поряд.

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У Шосткинському районі Сумської області під час виконання службових обов'язків під ворожим вогнем опинились правоохоронці. Про це інформують в Нацполіції.

Як повідомляється, поліцейські у той час вийшли з автівки та перебували неподалік, виконуючи службові обов'язки, коли почули вибух. Правоохоронці не постраждали, але від прицільного удару БПЛА поранення отримав місцевий мешканець, який проходив повз.

Його негайно шпиталізували до лікарні.

Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений.

Нагадаємо, що у Тростянецькому суді Сумської області розглядають справу мешканця села Кам’янка Віталія Куколя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ зробив вогнепальну зброю для захисту від окупантів. Фігуранту інкримінують "Незаконне поводження зі зброєю", чоловіку загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Своєю чергою Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець узяв під особистий контроль цю судову справу, адже, як наголосив омбудсмен, здоровий глузд та справедливість мають перемогти.

Також Фокус писав, що депутата Сумської обласної ради підозрюють у вбивстві працівника лісництва. Під час пристрілки мисливського карабіна замість мішені той вистрілив у людину.