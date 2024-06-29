"Выгорело дотла": россияне атаковали FPV-дроном полицейское авто на Сумщине (фото)

Служебная машина полностью выгорела. Ранения получил местный житель, который проходил рядом.

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В Шосткинском районе Сумской области во время выполнения служебных обязанностей под вражеским огнем оказались правоохранители. Об этом информируют в Нацполиции.

Как сообщается, полицейские в то время вышли из машины и находились неподалеку, выполняя служебные обязанности, когда услышали взрыв. Правоохранители не пострадали, но от прицельного удара БПЛА ранения получил местный житель, который проходил мимо.

Его немедленно госпитализировали в больницу.

В результате прямого попадания служебный автомобиль полностью уничтожен.

Напомним, что в Тростянецком суде Сумской области рассматривают дело жителя села Каменка Виталия Куколя, который в начале полномасштабного вторжения РФ сделал огнестрельное оружие для защиты от оккупантов. Фигуранту инкриминируют "Незаконное обращение с оружием", мужчине грозит от трех до семи лет. В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль это судебное дело, ведь, как подчеркнул омбудсмен, здравый смысл и справедливость должны победить.

Также Фокус писал, что депутата Сумского областного совета подозревают в убийстве работника лесничества. Во время пристрелки охотничьего карабина вместо мишени тот выстрелил в человека.