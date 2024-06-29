Росіяни помирають від тифу та холери на Херсонщині через нестачу питної води, — Bild (фото)

За даними німецького видання Bild, один з російських солдатів розповів, що його товариші здаються в полон через брак води. Окупантам видають всього 18 літрів води на 14 днів.

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Серед російських окупаційних військ в Україні зафіксовано спалахи тифу та холери. Про це пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке після повідомлень у російських пропагандистських Telegram-каналах.

За даними пабліка "Два майора", у Херсонській області вже є смертельні випадки через ці хвороби, а кількість інфікованих постійно зростає.

Причинами спалахів захворювань є дефіцит води та антисанітарія.

Повідомляється, що російським військовим видають лише 18 літрів води на 2 тижні у пластикових пляшках. Командирам наказано забезпечувати не менше 1,5 літра води на день, але за таких умов вода закінчується через чотири дні. Через нестачу води солдати змушені пити забруднену воду з річок та колодязів, фільтруючи її через тканину. Це призводить до масових захворювань на тиф та холеру.

Окупанти п'ють забруднену воду Фото: Bild Окупанти п'ють забруднену воду Фото: Bild

Випадків побільшало з 15 червня. Минулого четверга один з російських солдатів розповів у відео, що його товариші здаються в полон через нестачу води.

"Три дні не було ні їжі, ні води", — розповів він.

Окупант скаржиться на відсутність води Фото: Bild

Російська пропаганда у відповідь поширює фейки про спалах холери на підконтрольній Україні частині Херсонської області. Однак головний лікар місцевої інфекційної лікарні Олена Тимошенко спростувала ці повідомлення, наголосивши, що холери в регіоні не було вже 20 років і передумов для її спалаху немає.

Нагадаємо, у квітні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Росією місті спалах холери.

У липні 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що у Скадовську та Генічеську через погіршення епідеміологічної ситуації окупанти здійснюють таємну вакцинацію від холери.