"Вірити їм не варто": окупанти замовчують інформацію про спалах холери в Маріуполі (відео)

Радник мера міста Петро Андрющенко заявив, що ситуація в місті справді загрозлива. Уже є інформація про 10 хворих із різних шкіл.

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У школах окупованого Маріуполя скоро можуть початися канікули через поширення холери. Про це в коментарі "24 каналу" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ситуація в місті справді загрозлива. Уже є інформація про 10 хворих із різних шкіл. Водночас окупаційна влада все заперечує.

"Це навело достатньо галасу для того, щоб увечері окупаційна влада Донецької області сказала, що такого немає. Якщо вони так кажуть, то вірити їм не варто. Ознаки вже є, тому що люди і медики вже знають, що таке холера", — сказав Андрющенко.

Він також заявив, що якщо в місті не оголосять карантин, то "може статися біда". Ба більше, росіяни минулого тижня говорили, що Україна нібито хоче використати біологічну зброю для масового зараження холерою людей на окупованих територіях.

"Можливо, хотіли дочекатися спалаху, щоб потім звинуватити в цьому нас", — зазначив Андрющенко.

За його словами, поки що не можна говорити про епідемію в Маріуполі, однак вона можлива в майбутньому, якщо не буде введено карантин. У Маріуполі вже спостерігається колапс медичної системи, проблеми з каналізацією. Це тільки ускладнює ситуацію в місті.

Петро Андрющенко про ситуацію в Маріуполі (дивитися з 38:30)

Раніше Андрющенко говорив, що ЗС РФ перемістили техніку з новою позначкою в Маріуполі. За його словами, російські військові переміщали техніку з Бердянського напрямку в бік Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.