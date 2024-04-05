"Верить им не стоит": оккупанты умалчивают информацию о вспышке холеры в Мариуполе (видео)

Советник мэра города Петр Андрющенко заявил, что ситуация в городе действительно угрожающая. Уже есть информация о 10 больных из разных школ.

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В школах оккупированного Мариуполя скоро могут начаться каникулы из-за распространения холеры. Об этом в комментарии "24 канала" рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, ситуация в городе действительно угрожающая. Уже есть информация о 10 больных из разных школ. При этом оккупационные власти все отрицают.

"Это навело достаточно шума для того, чтобы вечером оккупационные власти Донецкой области сказали, что такого нет. Если они так говорят, то верить им не стоит. Признаки уже есть, потому что люди и медики уже знают, что такое холера", — сказал Андрющенко.

Он также заявил, что если в городе не объявят карантин, то "может случиться беда". Более того, россияне на прошлой неделе говорили, что Украина якобы хочет использовать биологическое оружие для массового заражения холерой людей на оккупированных территориях.

"Возможно, хотели дождаться вспышки, чтобы потом обвинить в этом нас", – отметил Андрющенко.

По его словам, пока нельзя говорить об эпидемии в Мариуполе, однако она возможна в будущем, если не будет введен карантин. В Мариуполе уже наблюдается коллапс медицинской системы, проблемы с канализацией. Это только усложняет ситуацию в городе.

Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе (смотреть с 38:30)

Ранее Андрющенко говорил, что ВС РФ переместили технику с новой отметкой в Мариуполе. По его словам, российские военные перемещали технику с Бердянского направления в сторону Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.