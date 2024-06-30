Готуються до диверсій: НАТО підозрює, що РФ мінує критичну інфраструктуру ЄС, — Times

Журналісти зазначили, що російські судна за останні десять років здійснили 945 підозрілих дій, більшість з яких — в радіусі одного кілометра від трубопроводів у Північному морі.

Related video

Росія може бути причетною до мінування критично важливої підводної інфраструктури Європейського Союзу у Північному морі. Про це пише The Times.

Відповідні підозри у представників НАТО виникли після того, як вони отримали дані від компаній, що керують ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями.

Журналісти зазначили, що після вторгнення до України, для російських спецслужб ключовими цілями стали кабелі електропостачання та телефонні кабелі, а також нафтові та газові трубопроводи.

Водночас якщо раніше для шпигунства використовувалися в основному дослідницькі судна або військові кораблі, то останнім часом — це невійськові судна.

"За даними служб безпеки Бельгії, жодних доказів мінування кабелів у територіальних водах Бельгії чи Нідерландів у Північному морі не було знайдено. Однак на початку війни в Україні вибухівку виявили на одному з британських кабелів", — заявив представник бельгійського підрозділу, який займається морською безпекою Томас Де Шпігелере.

За даними журналістів, російські судна за останнє десятиліття здійснили 945 підозрілих дій. Як мінімум 749 із 945 підозрілих маневрів відбулися в радіусі одного кілометра від трубопроводів у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії сталися поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 — у районах, де прокладені телекомунікаційні кабелі.

"Інформація про місце проходження кабелів і трубопроводів є вкрай потрібною росіянам, якщо вони хочуть зробити диверсію на системах енергетичних комунікацій, підключитися до кабелів зв'язку або маніпулювати ними", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 28 червня Міністерство оборони Російської Федерації заявило про ризик прямої війни з НАТО через дрони в Чорному морі.

27 червня два російські підводні човни обстріляли один одного торпедами у Балтійському морі.