Готовятся к диверсиям: НАТО подозревает, что РФ минирует критическую инфраструктуру ЕС, — Times

Журналисты отметили, что российские суда за последние десять лет совершили 945 подозрительных действий, большинство из которых — в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море.

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Россия может быть причастна к минированию критически важной подводной инфраструктуры Европейского Союза в Северном море. Об этом пишет The Times.

Соответствующие подозрения у представителей НАТО возникли после того, как они получили данные от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.

Журналисты отметили, что после вторжения в Украину, для российских спецслужб ключевыми целями стали кабели электроснабжения и телефонные кабели, а также нефтяные и газовые трубопроводы.

При этом если раньше для шпионажа использовались в основном исследовательские суда или военные корабли, то в последнее время — это невоенные суда.

"По данным служб безопасности Бельгии, никаких доказательств минирования кабелей в территориальных водах Бельгии или Нидерландов в Северном море не было найдено. Однако в начале войны в Украине взрывчатку обнаружили на одном из британских кабелей", — заявил представитель бельгийского подразделения, которое занимается морской безопасностью Томас Де Шпигелере.

По данным журналистов, российские суда за последнее десятилетие совершили 945 подозрительных действий. Как минимум 749 из 945 подозрительных маневров произошли в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море. Еще 72 подозрительных действия произошли вблизи кабелей электроэнергии, а остальные 124 — в районах, где проложены телекоммуникационные кабели.

"Информация о месте прохождения кабелей и трубопроводов крайне необходима россиянам, если они хотят совершить диверсию на системах энергетических коммуникаций, подключиться к кабелям связи или манипулировать ими", — говорится в материале.

Напомним, 28 июня Министерство обороны Российской Федерации заявило о риске прямой войны с НАТО из-за дронов в Черном море.

27 июня две российские подводные лодки обстреляли друг друга торпедами в Балтийском море.