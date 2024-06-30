Військовозобовʼязаних жінок оштрафують на 17 тисяч гривень у липні: у яких випадках

Жінки, які перебувають на військовому обліку мають право виїжджати за кордон. Проте це заборонено українкам, які служать у ЗСУ за контрактом або є держслужбовицями.

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Після набуття чинності нового закону про мобілізацію оновити військово-облікові дані повинні не лише військовозобовʼязані чоловіки, але й жінки. Проте призвати до лав ЗСУ українок можуть лише за їхньою згодою. Детальніше про це розповіли в УНІАН.

Хто з жінок повинен стати на військовий облік

На облік зобовʼязані стати жінки з медичними та фармацевтичними спеціальностями:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Крім цього, такі жінки повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує штраф нарівні з чоловіками — від 17 000 до 25 500 гривень. Натомість ті, кого було виключено з обліку, не потрібно оновлювати дані.

Чи можна виїжджати за кордон жінкам, які стоять на обліку

Жінки-медики, які стоять на військовому обліку, можуть виїжджати за кордон. Проте з України не випускають тих жінок, які служать за контрактом або є держслужбовицями.

Нагадаємо, юристка Олександра Капітула повідомила, що чоловіки повинні не лише оновити свої військово-облікові дані, але й військово-обліковий документ. Якщо цього не зробити, то на громадян може очікувати штраф.

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, як відбувається накладання штрафу ТЦК та СП на військовозобовʼязаного громадянина.