Військовозобовʼязаних жінок оштрафують на 17 тисяч гривень у липні: у яких випадках
Жінки, які перебувають на військовому обліку мають право виїжджати за кордон. Проте це заборонено українкам, які служать у ЗСУ за контрактом або є держслужбовицями.
Після набуття чинності нового закону про мобілізацію оновити військово-облікові дані повинні не лише військовозобовʼязані чоловіки, але й жінки. Проте призвати до лав ЗСУ українок можуть лише за їхньою згодою. Детальніше про це розповіли в УНІАН.
Хто з жінок повинен стати на військовий облік
На облік зобовʼязані стати жінки з медичними та фармацевтичними спеціальностями:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Крім цього, такі жінки повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує штраф нарівні з чоловіками — від 17 000 до 25 500 гривень. Натомість ті, кого було виключено з обліку, не потрібно оновлювати дані.
Чи можна виїжджати за кордон жінкам, які стоять на обліку
Жінки-медики, які стоять на військовому обліку, можуть виїжджати за кордон. Проте з України не випускають тих жінок, які служать за контрактом або є держслужбовицями.
Нагадаємо, юристка Олександра Капітула повідомила, що чоловіки повинні не лише оновити свої військово-облікові дані, але й військово-обліковий документ. Якщо цього не зробити, то на громадян може очікувати штраф.
Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, як відбувається накладання штрафу ТЦК та СП на військовозобовʼязаного громадянина.