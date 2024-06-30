Военнообязанных женщин оштрафуют на 17 тысяч гривен в июле: в каких случаях

Женщины, состоящие на воинском учете имеют право выезжать за границу. Однако это запрещено украинкам, которые служат в ВСУ по контракту или являются госслужащими.

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После вступления в силу нового закона о мобилизации обновить военно-учетные данные должны не только военнообязанные мужчины, но и женщины. Однако призвать в ряды ВСУ украинок могут только с их согласия. Подробнее об этом рассказали в УНИАН.

Кто из женщин должен стать на воинский учет

На учет обязаны стать женщины с медицинскими и фармацевтическими специальностями:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиологии.

Кроме этого, такие женщины должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Если они этого не сделают, им грозит штраф наравне с мужчинами — от 17 000 до 25 500 гривен. Зато те, кто был исключен из учета, не нужно обновлять данные.

Можно ли выезжать за границу женщинам, которые стоят на учете

Женщины-медики, которые стоят на воинском учете, могут выезжать за границу. Однако из Украины не выпускают тех женщин, которые служат по контракту или являются госслужащими.

Напомним, юрист Александра Капитула сообщила, что мужчины должны не только обновить свои военно-учетные данные, но и военно-учетный документ. Если этого не сделать, то граждан может ожидать штраф.

Ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, как происходит наложение штрафа ТЦК и СП на военнообязанного гражданина.