Без підготовки і поспіхом: морпіх розповів, як ЗС РФ починали наступ на Харківщині

За словами Олексія, за оборону східного регіону відповідають безліч формувань: від територіальної оборони до прикордонників. Багато бійців було перекинуто з інших напрямків, щоб захистити територію від натиску Москви.

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Практично 2 місяці минуло з моменту, як російські окупанти почали спробу наступу в Харківській області. Морський піхотинець, якого журналісти назвали Олексієм, поділився деталями про поточну ситуацію на фронті. Про це йдеться в матеріалі BBC.

За його словами, східний регіон України захищають від російських окупантів безліч формувань: і морські піхотинці, і територіальна оборона, і Національна поліція, а також Державна прикордонна служба.

Щодо ворожої спроби наступу він сказав, що все відбувалося поспіхом і не було часу на якусь підготовку.

Раніше Олексій перебував на фронті в Херсонській області, де разом із побратимами намагався втримати тонку смужку землі в оточенні окупаційних військ Росії, маючи на увазі плацдарм у Кринках. Через кілька місяців усе змінилося і тепер він на східній ділянці поля бою.

"Тепер його кинули захищати натиск Москви на Харківщині, як і багатьох інших солдатів, які прибули з інших частин української лінії фронту. Це передислокація, що є симптомом нового фокусу цієї війни", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялося, що в Харківській області росіяни відмовляються йти в бій, про що заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, саботаж серед окупантів відбувається на рівні конкретних підрозділів і на рівні індивідуальних відмов.

Також у Forbes повідомили, що ЗСУ розгромили під Вовчанськом елітну 83-ю повітряно-десантну бригаду РФ. Ці війська противника воювали на півдні України 2023 року, а цієї весни брали участь у російській облозі міста Часів Яр на сході.